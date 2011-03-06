'Sarımsak suyu'ndan sabun yapıldı

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Osmanlı'dan günümüze şifalı sabunlar







Organik sabunlar

Konya'da organik sabunların satışını yapan firmanın sahibi Ayşe Aktepe, çeşitli bitki özlerinden, yoğun bir emekle üretilen organik sabunların, hiçbir kimyasal madde içermediğini söyledi.Tahta kalıplarda iple şekil verilen sabunların birçoğunun içinde, doğallığın bir göstergesi olarak, üretildiği bitkiden kalıntıların bulunduğunu ifade eden Aktepe, 50'ye yakın çeşidi olan bu ürünlerden sarımsak sabununa ilginin beklenilenin üzerinde olduğunu vurguladı.Sarımsağın keskin kokusunun kullanım sırasında etkili olduğunu ancak kısa süre içinde kokunun etkisini kaybettiğini anlatan Aktepe, sarımsak sabununun saç diplerine masaj yapılarak kullanıldığını belirtti.Sabınların TSE belgeli ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğuna dikkati çeken Aktepe, sabun kültürümüzün yüzyıllar öncesine dayandığını anımsatarak, ''Geçmiş dönemde üretilen organik sabunlar, Osmanlı sarayında padişahlara hediye olarak sunulurdu. Özellikle sultanların kızları ve cariyeleri tarafından çeyizlerine ve odalarına konulurdu'' dedi.Aktepe, organik sabunların tanesinin 5 liradan satıldığını sözlerine ekledi.Yüzde 100 organik olarak üretilen sabunların faydaları şöyle sıralanıyor:Egzama, mantar, ergenlik sivilcelerine, saç diplerindeki yaralara karşı çok etkili olduğu belirtilen bittim sabunu, saç dökülmelerinde ve saçların yanlanmasını önlemesinde etkin olarak kullanılır.Göz altı morluklarında en etkili olduğu belirtilen bu sabunun, cilde canlılık verdiği, beslediği, yumuşattığı ve nemlendirdiği, bütün cilt tipleri için uygun bir besleyici özelliğe sahip olduğu ifade ediliyor.Yüz çillerinin giderilmesinde etkili olduğu kaydedilen bu sabunun yara, sivilce ve çatlaklar için en etkili sabun olduğu vurgulanıyor. Papatya Sabunu: Göz kapağı iltihaplarına iyi gelen bu sabun, göz altı tabalarında etkili olduğu, selülit tedavisinde kullanıldığı, egzama kaşıntı ve mantara iyi geldiği, ayrıca saçlara dolgunluk ve parlaklık veriyor.Ciltteki gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlayan bu sabun ise sivilce, siyah nokta ve çillere iyi geliyor. El ve ayak nasırlarında etkisini gösteren sabun, doğal bir antiseptik. Cildin nem dengesini sağlayan sabun, köpüğü ile yapılan masaj baş ve vücut ağlarında etkili.Sedef, kaşıntı, selülit ve topuk çatlaklarına iyi gelen bu sabun ise saçları ve cildi besliyor, düzenli kullanıldığında cilt çatlaklarını gideriyor ve nasırları yok ediyor. Meyan Kökü Sabunu: Sedef, behçet, lüpus türleri, pernisiöz anemi, hashimoto gibi rahatsızlıklarda diğer tıbbi ve bitkisel tedavilerle birlikte uygulanan sabunun, kanser ve lösemi tedavilerinde hastanelerde bitkisel destek olarak kullanıldığı vurgulanıyor.Cildin nem dengesini korur. Alerjik ve hassas ciltler için rahatlıkla kullanılabilen bu sabun, egzama, sedef ve kaşıntıya iyi gelir.İçeriğinde bulunan bol E vitamini sayesinde nem kaybını önleyerek cildin direncini artırır. Tüm ciltler için uygun olan bu sabun da düzenli kullanıldığında sivilce, siyah nokta ve lekelerin giderilmesinde etkili.Hücre yenilenmesinde etkin olduğu ifade edilen buğday sabununun, içerisindeki A, D ve B vitaminleri ile pürüzsüz bir cilt görünümü sağlıyor, yara, yanık ve ciltteki güneş ve doğum lekelerini giderdiği belirtiliyor.