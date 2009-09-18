Sarımsak net bağlantısına karşı

Kanada'da yaşayan bir çiftçi, yetiştirdiği sarımsakların bozulmasından korktuğu için bölgeye İnternet bağlantısı kurulmasına izin vermiyor.

Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net'in haberine göre; Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bir çiftçi, bulunduğu bölgede yaşayanların geniş bant İnternet bağlantısına kavuşmalarını engelliyor. Komedi filmlerinin senaryolarına benzer olayda Lenny Levine adlı çiftçi Annapolis Vadisi'nde bulunan çiftliğinin yakınlarına yerleştirilmek istenen mikro dalga kulesine izin vermiyor.



Çiftliğinde sarımsak yetiştiren Levine kuleden yayılan dalgaların ürünlerini bozacağını ve başka bir şeye dönüştüreceğini düşünüyor. Kuleye izin vermemek konusunda oldukça inatçı olan Levine bölgede yaşayan diğer insanların geniş bant bağlantıya kavuşmalarının önüne geçiyor. Çiftliğin olduğu bölgede yaşayan insanların hala dial-up bağlantı kullandıklarını da belirtelim.



Lenny Levine şehir konseyini bu konuda ikna etmeyi başarmış gözüküyor. Mikro dalga kulelerindan yayılan radyasyon, zararlı olabilecek seviyenin 60.000 kat altında olsa da bölge halkı sarımsaklar bozulmasın diye geniş bant İnternet'ten mahrum kalmış gözüküyor.

