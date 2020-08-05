Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi

115 gıda ürününe getirilen ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi; bazılarının vergisi sıfırlanırken bazıları ciddi oranda indirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre gümrük vergisi sıfırlanan ürünler içinde çikolata, makarna, pastacılık ürünleri, maya, helva, kahvaltılık gevrekleri ve kakao ürünleri bulunuyor.

Dünya'nın haberine göre, taze (yeşil sarımsak ve kuru sarımsakta yüzde 49,5 olan gümrük vergisi yüzde 5’e, diğer bazı sarımsaklarda yüzde 19,5’den yüzde 2’ye, kabuklu ve kabuksuz cevizde yüzde 15’den yüzde 4’e indirildi.

Muzda yüzde 145,8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7’ye düşürüldü.

Çerezlik ayçiçeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3’e indirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 0703.20 Sarımsak için ton başına 500 Euro, 0712.90 GTİP’li kurutulmuş sebzede ton başına 440 Euro fon alınacak. 0802.31.00 GTİP’li ceviz için ton başına 300 Euro, 0803.10.10 ve 0803.10.90 GTİP’li muz ithalatına ton başına 830 Euro Toplu Konut Fonu getirildi.

0902 GTİP’li siyah, yeşil çaylar için ton başına 4 bin 240 ile 10 bin 310 Euro, 1206.90 GTİP’li ayçiçeği için ise ton başına 240 Euro Toplu Konut Fonu alınacak.

Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler

Paraguay çayı, meyan kökü ürünleri, kakao toz ve ürünleri, kültür mayaları, bira mayaları, kabartma tozları, çikolata, helva, kaynatılmış tatlı ve karamaller, sakızlı ve jöleli şekerlemeler, boğaz pastili, öksürük şekerleri, fındıklı drajeler, şekerleme tabletleri, fondan, lokum türleri, pasta, büskivi ve ekmekçilik mamulleri, makarnalar, kahvaltılık gevreklerde bazı istisnai ülkeler dışında gümrük vergisi sıfırlandı.

Gümrük vergileri bu ürünlerde yüzde 5,1 ile yüzde 94,3 arasında değişiyordu. Birkaç üründe ise gümrük vergisi yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanıyordu.