Sarılmak istediği çoban “Yapma istersen abi, kokuyorum” dedi, İnce'den cevap geldi

Seçim gezilerine devam eden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Uşak yolu üzerinde koyunlarını otlatan bir çoban arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, çobanı görünce durdurduğu otobüsten inen İnce, yem fiyatlarından konu açtı. Çobanla sohbet eden İnce bir ara elini çobanın boynuna doladı. Uşaklı çoban ise, “Sarılma istersen abi, çünkü kokuyorum” dedi.

İnce, bu söz üzerine “Bak şimdi, içimden sana daha çok sarılmak geldi, ben o kokuya alışkınım, çocukluğumdan beri alışkınım, merak etme'' diye cevap verdi. İnce, çobanla bir süre sohbet etti ve çocukken köyünde geçirdiği günlerini anlattı.