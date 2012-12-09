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Yaşam

'Sarılmak beleş' diyerek, 1 saatte 300 kişiye sarıldılar!

Adana'da 5'i kız 6 lise öğrencisi, insanların birbirlerine daha sıcak davranması ve iyi ilişkiler kurmasına dikkat çekmek için 1 saat boyunca yaklaşık 300 kişiye sarıldı

09 Aralık 2012 12:49

Adana'da 5'i kız 6 lise öğrencisi ellerinde Türkçe ve İngilizce, "Sarılmak beleş" yazan dövizleri gösterdikleri kişileri kucaklayıp sarıldı, ardından teşekkür etti. Öğrencilerin 1 saat boyunca yaklaşık 300 kişiye sarıldığı belirtildi.

Murat Kibritoğlu'nun DHA'da yer alan haberine göre, kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde bekleyen Seyhan Rotary Anadolu Lisesi 11'nci sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Gamze Gören, Özge Naz Özdemir, Ece Körpınar, Mert Can, Sena Kapkiner ve Eylül Aksoydan, insanların birbirlerine daha sıcak davranması ve iyi ilişkiler kurmasına dikkat çekmek için 1 saat boyunca yaklaşık 300 kişiye sarıldı.

İnsanların birbirine selam vermeyi unuttuğunu söyleyen lise öğrencisi Gören, "Biz insanların birbirine selam verdiği günlerin geri gelmesini istiyoruz. Birbirlerine daha sıcak davranmalarını bekliyoruz. Bu yüzden hazırladığımız dövizleri gösterdiğimiz kişilere sarılıp teşekkür ettik" dedi.

Öğrencilerin sarılma teklifine birçok kişi sıcak bakmazken, sarılan kişiler ise öğrencileri kutlayıp teşekkür etti

 

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