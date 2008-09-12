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Sağlık

Sarılmak acıyı iyileştiriyor

Ağrıya dayalı bir hastalığı olan kişilerin acısını hafifleten tek şey ilaç değil. Sarılıp okşamak da hastalara kendini iyi hissettirebiliyor.

12 Eylül 2008 03:00

Posta gazetesinin haberine göre, ağrıya dayalı bir hastalığı olan kişilerin acısını hafifleten tek şey ilaç değil. Sarılıp okşamak da hastalara kendini iyi hissettirebiliyor.

Ağrılarla savaş teknikleri

İngiltere’deki Bilim Festivali’nde konuşan Profesör Francis McGlone, dokunmanın ciltteki sinir liflerini harekete geçirdiğini, bu liflerin de beynin duygu merkezine bilgi taşıyarak zevk hissi yarattığını söyledi. Prof. McGlone’a göre ‘C-lifleri’ adı verilen bu lifler harekete geçince, diğer liflerin beyne acı mesajı iletmesini engelliyor. Bir annenin düşen çocuğuna içgüdüsel olarak sarılması da bundan kaynaklanıyor.

Profesör, bir hastaya kötü haber verirken ona dokunmanın haberin etkisi açısından da fark yaratacağını ekledi.

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