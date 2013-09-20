'Sarılmak 1 TL' dediler, tacize uğradılar



Ankara'nın en merkezi yerlerinden olan Sakarya'da, iki genç kızın kartona yazdıkları 'Sarılmak 1 TL', 'Dert dinlenir.:) tabi ki 1 TL' yazılı dövizler çevre sakinlerine şaşkınlık yaratırken, bazı vatandaşların ise tepkilerine neden oldu.

Hüseyin Özbalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahaberine göre, Ankara’nın en merkezi yeri olan Kızılay bölgesinde bulunan Sakarya meydanında iki genç kızın kartona yazdıkları 'Sarılmak 1 TL', 'Dert dinlenir.:) tabi ki 1 TL' yazılı dövizler çevre sakinlerine şaşkınlık yaratırken, bazı vatandaşların ise tepkilerine neden oldu.

'Sarılmak 1TL' yazısını okuyan bazı insanlar, kızlara sıkı sarılmak için 1 TL'yi gözden çıkarırken, bazı vatandaşların ise tepkilerine neden oldu. Bu sırada orta yaşlı bayan döviz açan kızlara, 'Neden böyle yapıyorsunuz?, paraya ihtiyacınız varsa gidin çalışın. En kötü temizlik işi bulursunuz. Çok gençsiniz, bu davranış size yakışıyor mu?' diyerek tepkisini dile getirdi. Kızlar ise 'haçlık çıkarmaya çalışıyoruz. Ne var bunda?' diye karşılık verdiler. Sakarya meydanının hızla kalabalıklaşması ve bazı erkeklerin rahatsız etmesi sonucu kızlar bulundukları yerden hızla uzaklaşmayı tercih ettiler.