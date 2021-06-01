Sarıklı amiralin disiplin soruşturması üzerinden 2 ay geçti, halen sonuçlandırılmadı

Ne olmuştu? Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar, 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmış, Milli Savunma Bakanlığı’nda 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiği” duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 5 Nisan’da Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğan, Sarı hakkında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayımlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” değerlendirmesini yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğü söylemiş, Sarı’nın savunmasının istendiğini duyurmuştu.