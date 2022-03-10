'Sarıklı amiral' şikâyetçi oldu: Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ifade verdi

Tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, “kendisine karşı hakaret, iftira ve inanç hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçlarının işlendiğini” ileri sürerek emekli Tümamiral Cem Gürdeniz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sarı'nın 27 Mart 2021'de şikâyetçi olduğunu yazdı. Gürdeniz, 5 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı ifade verdi ve kendisini şöyle savundu:

“Şikayetçinin Mehmet Sarı olarak kendisi değil, aksine kamuya mal olmuş üst düzey bir kamu görevlisinin, mesai saatleri içinde resmi üniforması ve aracıyla yasa dışı bir cemaatin tekkesine gitmesi, orada resmi üniformasının üzerine cüppe giyip sarık takması ve anayasaya açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması ile ülkemizin 15 Temmuz benzeri bir ihaneti tekrar yaşama olasılığıdır. Bu sebeple şikayet dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi müvekkilimizin doğrudan şikayetçiyi hedef alıp hakaret ve iftira niteliğinde açıklamalarda bulunması ve şikayetçiyi hedef göstermesi söz konusu değildir.”

Gürdeniz de savunmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına yer verdi:

“Asılsız ve temelsiz şikayete konu olayda da müvekkilimiz daha önce yayınlanan haberler ile Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere devletin önemli kurumları tarafından yapılan açıklamaları esas alarak ve tamamen somut veriler ile görünür gerçek doğrultusunda eleştiri ve ifade özgürlüğünü kullanmış ve kamu yararından başka bir amaç gütmemiştir.”