Sarıkaya'ya savcılık yolu tekrar açıldı

T24- Şemdinli iddianamesini hazırladıktan sonra HSYK tarafından meslekten ihraç edilmesine karar verilen Ferhat Sarıkaya'ya tekrar savcılık yolu açıldı. HSYK Genel Kurulu, Ferhat Sarıkaya’nın meslekten ihraç kararı kaldırıldı. Bu karar oy çokluğuyla alındı. HSYK ayrıca, Osman Şanal, Rasim Karakullukçu ve Mehmet Yazıcı’nın özel yetkili savcı unvanlarının iade edilmesine karar verdi.







'Kararı verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık'







Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), meslekten ihraç kararını kaldırdığı eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, “Tabii ki çok mutluyum. Kararı verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık” dedi. Sarıkaya, Yüzüncü Yıl semtindeki evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberi basın mensuplarından öğrendiğini ifade eden Sarıkaya, “Tabii ki çok mutluyum. Kararı verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık. Göreve devam” diye konuştu.



Ferhat Sarıkaya'nın eşi de kararın kendisini mutlu ettiğini söyledi.







Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, bir Genelkurmay Başkanı'nın adını iddianamede geçirmesinin ardından yetkisini aşmak ve siyasi bir yorum yapmakla suçlanarak meslekten ihraç edilmişti.

Bu karar, Sarıkaya'nın avukatlık bile yapamayacağı anlamına geliyordu. Sarıkaya hukukçu kimliğine kaybetmekle kalmamış, dönemin Şırnak Jandarma Komutanı Albay Habib Doğar, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı emekli Tümgeneral Ali Karababa, Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Emekli Albay Aziz Ergen'in açtığı tazminat davasıyla karşılaşmıştı.

‘Savcı Başsavcıyı soruşturamaz’

Referandumun ardından kanunun değişmesiyle yapılan itirazları görüşmek üzere bugün toplanan HSYK Genel Kurulu, diğer kararını özel yetkileri elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal hakkında verdi. Kurul, şanal'ın elinden alınan özel yetkilerinin iade edilmesine karar verdi.

Osman Şanal, Erzincan Başsavcısı İlhan cihaner'i Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklamasıyla tanınmıştı. şanal, Cihaner'i 'İrtica ile Mücadele Programı' kapsamında hareket eden organize suç örgütü üyesi olmakla suçlamıştı.

HSYK, Şanal'ın bir savcı Başsavcının makamını basarak tutuklamasını görev sınırlarını aşma olarak değerlendirmiş veözel yetkilerini almıştı. Bugünkü kararla birlikte Şanal, eski yetkilerine kavuşmuş oldu.

12 Eylül'de oylanarak 'evet' kararı çıkan paketle birlikte HSYK kararlarına itiraz yolu açılmıştı. daha önce bu kararlara itiraz yolu yoktu. 13 Eylül'den itibaren kurulun “meslekten çıkarma” cezasına ilişkin kararları itiraz yolu getirilecek. Diğer kararlara itiraz yolu kapalı. Anayasa’nın “Hakimler ve Savcıların Denetimi” başlıklı 144’üncü maddesi de yeniden düzenleniyor.





12 Eylül 1980 askeri darbesini yapanlar hakkında idam istemiyle iddianame hazırladığı için Kasım 2003'te meslekten atılan Savcı Sacit Kayasu, o dönemde Türkiye'de itiraz edebileceği bir mekanizma bulunmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.

AİHM, 12 Şubat 2009 günü Türkiye’yi 41 bin euro tazminata mahkum ederken, her savcının darbe suçlarının yargılanması amacıyla iddianame hazırlama özgürlüğüne sahip olduğuna vurgu yapmıştı.

Mahkemenin o dönemde Türkiye’nin AİHS’in ‘ifade özgürlüğü’yle ilgili 10. ve ‘etkili soruşturma hakkıyla’ ilgili 13. maddesini ihlal ettiğine hükmetmesinin HSYK tarafından bugün verilen kararı etkilediği yorumları yapılıyor.