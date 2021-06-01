Sarıkaya: TBMM bu dönem daha çok seçim ve siyasi partiler konusuyla ilgilenecek, uzlaşıya varılması ihtimal dahilinde gözükmüyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "TBMM bu dönem daha çok seçim ve siyasi partiler konusuyla ilgilenecek. Bir uzlaşıya varılması çok ihtimal dahilinde gözükmüyor" dedi.

Her partinin cumhurbaşkanlığı hükümet veya iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem adını verdiği yönetim modelinden aynı şeyin anlaşılmadığını söyleyen Sarıkaya, "MHP parlamento denetimi daha da yükseltilmiş, hatta kamu üst bürokrasinin atama ve tayinlerinin de Meclis denetimine tabi olduğu bir yapı öneriyor. Bunun için de Kamu Liyakat Kurumu oluşturulması önerisini metnine koymuş bulunuyor. Bunun yanı sıra bakanların da parlamento denetimine tabi olmasına dönük beklentisini de dile getirmiş durumda. Ayrıca uluslararası anlaşmalarda İstanbul Sözleşmesi’nde karşılanan durumun aksine TBMM yetkisini getirirken, anayasal kurumlara üye seçiminde de yine Meclis’i önceliyor... Parlamentoyu daha güçlü hale getiriyor" ifadesini kullandı.

"Benzer durum CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi için de söz konusu" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini okudum. Örneğin Cumhurbaşkanı’nın yetkileri konusunda her üçünün de yaklaşımı birbirinden farklı. Gelecek Partisi TBMM’yi daha güçlü kılıp, Cumhurbaşkanı’nı temsili bir yerde tutarken, yani geçmişteki cumhurbaşkanlarının 'Anayasa’nın 104’üncü maddesi ile kendilerine tanınan yetkileri' fazla bulmalarından yola çıkıyor. Temsili bazı yetkileri bırakıyor. CHP Prof. Dr. Serap Yazıcı ve arkadaşları tarafından hazırlanan bu metne daha yakın duruyor, ancak Cumhurbaşkanı’nı da tamamen yetkisiz bir halde bırakmıyor. CHP’nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in sohbetimizde dile getirdiği gibi, 'Devletin işlerliğini sağlayan konularda yetki ortaklaşmasına' gidiyor. Altı okun devletçi tarafını koruyor.

İYİ Parti ise Cumhurbaşkanı’nı vali, büyükelçi, bağımsız kurumlar, yargı gibi alanlarda etkin kılıyor, eski Anayasa’da var olan yetkilerin bazılarını bırakırken, hükümet ile ortaklaştırma yoluna gidiyor. Burada da İYİ Parti CHP’ye yakın duruyor...

Başta da belirttiğim gibi, TBMM bu dönem daha çok seçim ve siyasi partiler konusuyla ilgilenecek. Bir uzlaşıya varılması çok ihtimal dahilinde gözükmüyor. Zaten siyasi partiler de pandemi sonrası yazın, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi ve alışverişin patlayacağı bir döneme girileceği için bugünden yatırım yapıyor. Yoksa böyle bir dönemde Anayasa üzerinde uzlaşmak da bir metin ortaya koymak da kolay değil..."

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