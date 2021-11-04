Sarıkaya: Millet İttifakı açısından dünkü duruma bakıldığında HDP ile araya tam bir mesafe konulmaya karar verildi denilebilir mi?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmalarını hatırlatarak, "Millet İttifakı açısından dünkü duruma bakıldığında HDP ile araya tam bir mesafe konulmaya karar verildi denilebilir mi?" diye sordu.

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nu 'O Kandil denilen yapıyı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler' ifadesini ve Akşener'in 'Neye şaşırıyorsunuz bu adam HDP’li. Biz HDP’yi terör örgütü PKK’nın yanında konumlandırıyoruz…' dediğini hatırlattı.

Sarıkaya şöyle yazdı:

"Millet İttifakı açısından dünkü duruma bakıldığında HDP ile araya tam bir mesafe konulmaya karar verildi denilebilir mi? Veya CHP ile İYİ Parti’nin bu noktaya gelmesine tabanındaki milliyetçi duruş ve terörle mücadele konusundaki yaklaşım mı yol açtı? CHP ve İYİ Parti sosyolojik tabanlarındaki değişimi gözlemleyip tutum değerlendirmesine gitme gereği mi duydu? Bundan dolayı HDP ile arayı açmayı göze almaya mı karar verdi?

Bu soruların yanıtlarını alabilmek için siyasetin tutumunu bir süre daha görmek gerekir. Ancak şurası ne ki, günlük hava koşullarının ötesinde milliyetçi bir iklimin siyaseti etkisi altına aldığı bir gerçek. Belli ki Millet İttifakı açısından bu kabul edilir bir gerçekliğe dönüşmüş ki aynı gün yeni bir söyleme geçti… İttifakla görünmez işbirliği yerine HDP ile araya mesafe koyan bir tutum geliştirdi. Bu önümüzdeki dönemde geçmişte olduğu gibi meşru zeminlerde görüşmeme noktasına gelir mi bilinmez…"