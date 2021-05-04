Sarıkaya: Akşener, parlamenter sisteme geçildiğinde, ittifak içinde olduğu partilerle rakip olmayı iple çekiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti lideri Merak Akşener'in "İttifakın başarısı benim adaylığımın önündedir, en büyük sorun bugünkü yönetim biçimidir" sözlerini hatırlatarak, Akşener'in parlamenter sisteme dönülmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirtti. Sarıkaya, Akşener'in parlamenter sisteme geçildiğinde, ittifak içinde olduğu partilerle rakip olmayı da iple çektiğini söyledi.

Sarıkaya, Akşener'le konuştuğunu belirterek," Akşener, ister güçlendirilmiş, ister rasyonelleştirilmiş, ister demokrasisi arttırılmış denilsin, parlamenter sisteme dönülmesi için kendisiyle ilgili her türlü fedakarlığa hazır..." dedi.

Sarıkaya, "Ayrıca parlamenter sisteme geçildiğinde, ittifak içinde olduğu partilerle rakip olmayı da iple çekiyor. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanlığını da beraberinde getirecek bu seçimde, anladığım kadarıyla aday olmayı düşünmüyor. Kendisine bu görevi üstlenmesi konusunda talep gelmemesi durumunda… Dolayısıyla aday konusunda şu aşamada Millet İttifakı içinde bir sorun görünmüyor…" ifadesini kullandı.

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