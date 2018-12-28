Sarıkamış'ta görevli komandolar, Suriye sınırına sevk edildi

Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Sarıkamış ilçesindeki 9\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) sınır ötesinde düzenlenecek operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa\'ya gönderildi.

Kars Harakani Havalimanı\'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Aydın Dede ve askeri personel katıldı.

Komando marşını okuyan askerler, ardından askeri uçaklarla Şanlıurfa\'ya uğurlandı. Askerlerin sınır ötesinde görev alacağı öğrenildi.

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