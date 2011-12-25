-Sarıkamış şehitlerine anma İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen 90 bin asker, Esenler Belediyesince düzenlenen etkinlikle anıldı. Esenler Kültür Merkezi'ndeki ''Sarıkamış Destanı'' adlı etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sarıkamış şehitlerinin savaş sırasında yaşadıklarının daha iyi anlaşılması için programın düzenlendiği salonun ısıtılmadığını söyledi. Göksu, ''Tarihimizin her sayfasında kahramanlıklarla dolu destanlarımız var. Destanların yanı sıra bir de millettin bağrını delen acılar var. Sarıkamış da bunlardan biri. Milletimiz acılara değil, mutluluklara layık. Sarıkamış'ta, Üsküp'ten Van'a 90 bin askerimiz şehit oldu. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak'' şeklinde konuştu. Etkinlikte daha sonra sanatçılar Recep Ergül, Bayar Şahin, Şahin Arıkan ve Gülseven Medar, tümü Sarıkamış şehitleri için söylenmiş Türkçe, Çerkesçe, Gürcüce, Lazca ve Kürtçe ağıtları seslendirdi. Konser boyunca sahneye yapay kar yağdırıldı. Gecede, 1914-1915 tarihli fotoğraf ve videolardan oluşan sergi ve belgesel film ile Sarıkamış harekatı gözler önüne serildi. Sarıkamış şehitlerini sembolize eden beyaz karanfillerle karşılanan konuklara, harekata katılan 3. Ordu askerlerinin kuru ekmek ve buğday kavurgasından oluşan kumanyası ikram edildi. Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca da katıldı.