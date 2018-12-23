Sarıkamış şehitleri, Kato Dağı'nda anıldı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - SARIKAMIŞ Harekatı şehitleri, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı\'nda düzenlenen programla anıldı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendek, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu ve kamu kurum yetkileleriyle birlikte Kato Dağı\'na çıkarak, Sarıkamış Harekatı\'nda şehit olan askerleri andı. Kato Dağı\'nda bulunan Tuzluca Üs Bölgesi\'nde yapılan şehitleri anma programında konuşan Kaymakam Pendik, dondurucu soğuk hava şartları altında nöbet tutan güvenlik güçlerine selamlarını illeti. Pendik, \"Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin anısına Mehmetçiğimizle beraber olduk. Kato\'da olduğu gibi ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için PKK, FETÖ ve DEAŞ\'le mücadele bir yana dondurucu soğuklar altında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerimize Allah\'ın selamını yolluyorum. Bizler sizin sayenizde varız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sarıkamış şehitlerimizi burada andık. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun\" dedi.



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