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Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bir yürüyüş düzenledi

19 Aralık 2018 20:23

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Sarıkamış Harekatı\'nın 104\'üncü yıl dönümü nedeniyle bir yürüyüş düzenledi.Yürüyüşe, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok ve ülkücü gençler katıldı. Erciyes Üniversitesi\'nden başlayan yürüyüş Talas Bulvarı üzerinden devam etti ve Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Volkan Çolak, \"Böylesine anlamda bir günde omuz omuza, kol kola böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. 22 Aralık 1914 yılında Sarıkamış Harekatı\'nda kurşun atmadan Allah\'a teslim olan kahramanlar, Allahu Ekber dağlarında şahadete erişmişlerdi. Bizler de her yıl olduğu gibi şanlı Türk tarihimizin her ayında, her gününde bir mazi yattığını bilerek, bu şanlı tarihimiz ile mazimizi, Türk gençliğine unutturmamak adına yürüyüş gerçekleştirdik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

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