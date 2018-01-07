Sarıkamış şehitleri Çanakkale'de anıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de \'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor\' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Katılımcılara burada Türk Bayrağı ile üzerinde \'Gençlik Şühedanın İzinde\' yazılı bere ve kaşkol dağıtıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ile öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı\'ndan başladıkları anma yürüyüşünü, Demircioğlu, Atatürk ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerini izleyerek kordon boyundaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında sonlandırdı.

Burada düzenlenen törende Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Gençlik Merkezleri Gönüllüsü ve ÇOMÜ öğrencisi Tuğçe Fidan, 1\'inci Dünya Savaşı\'nda, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birliklerin Sarıkamış\'taki Allahuekber dağlarında, Rus kuvvetlerini püskürtmeye çalışırken kara kışa yenik düştüğünü belirtti. Fidan, şöyle dedi:

\"Annelerin gözbebekleri, babalarının aslan parçaları sonsuz beyazlığın içinde hakka varmışlardır. Binlerce Mehmetçik topa düşmana topa tüfeğe değil ne yazık ki yokluğa, yoksulluğa, açlığa yenilmiştir. Erzurum\'daki 9\'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış\'taki subayların Allahuekber dağlarındaki sessiz anma törenleri, 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, başta gençler olmak üzere kamuoyuna mal edilerek hafızaların tazelenmesi ve ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkılmasını sağladı. Bugünde onun için burada tam 103 yıl önce Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunuyoruz.\"

Anma töreninin sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

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