Sarıkamış şehitleri, Bursa'da anıldı

T24-BURSA'da Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sarıkamış Harekatı'nın 95'inci Yılında Şehitleri Anma’ programında konferans veren Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ‘Sarıkamış Harekatı'ndaki facianın tek sorumlusu Enver Paşa'dır’ demenin yanlış olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Halaçoğlu, “Harekat kış döneminde Birinci Dünya Savışı’nın olağanüstü şartları altında yapıldı. Güneyden getirilen askerlere soğuk şartlara uygun kıyafet getiren gemi de Karadeniz'de Ruslar tarafından torpillendi. Harekat başarılı olsaydı, Ruslar Kars'ı Ardahan'ı terk etmek zorunda kalacaklardı” dedi.



Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sarıkamış Harekatı'nın 95'inci Yılında Şehitleri Anma’ programı, Fethiye Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Kars- Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu ve Sarıkamış Kültür Derneği üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı anma etkinliği arasında yer alan konferansa konuşmacı olarak katılan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Sarıkamış Harekatı'nın Ruslar'ın Erzurum'a kadar inmesini engellemek amacıyla planlandığını, ancak kış şartları yüzünden büyük bir zayiat verildiğini belirten Prof. Dr. Halaçoğlu, harekatta tüm sorumluluğun Enver Paşa’ya yüklenmesinin yanlış bir düşünce olduğunu söyledi



Prof.Dr.Halaçoğlu, şöyle konuştu:



“Enver Paşa olmasa da o hata meydana gelecekti. Çünkü harekat kış aylarında ve Birinci Dünya Savaşı’nın olağanüstü şartlarında yapılıyordu. Güneyden getirilen askerlere soğuk şartlara uygun kıyafet Karadeniz’den getirilirken bunu getiren gemiler Rus gemileri tarafından torpillenmişti. Savaşlarda buna benzer şeyler olabilir. Bunu tek bir komutana bağlamak doğru olmaz. Diyelim ki tam tersi olsaydı kıyafetler gelebilseydi ve ordu harekatı gerçekleştirmiş olsaydı, Ruslar Kars’ı Ardahan’ı terk etmek zorunda kalacaktı. Bir de o tarafını düşünmek lazım bu gibi şansızlıklar savaşlarda her zaman olabilir. Küçük bir kıvılcım da sizi aksine daha başarılı hale getirebilir. Burada komutanın hatasından çok, tabii şartların uygun gitmesi söz konusu.”



İNTERNET SİTESİNE REKOR BAŞVURU



Açtığı ‘Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar’ sitesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Halaçoğlu, “İnsanlar çok büyük ilgi duyuyor. Ücretsiz bölüme başvuranların sayısı 784 bin civarındaydı. Bir ay içinde bu kadar ilgi duyulması tabii ki hepimizi şaşkına çeviriyor. Bir TL ücret alınması bu sitenin server kurulması, yedekleme sistemleri, kapasiteli bir server programı yapılması, teknik bir ekip tarafından takip edilmesi ,hacklenmesinin önlenmesi içindir. Şu ana kadar harcadığımız parayı karşılayacak durum olmadı. Hedef para kazanmak değil merakları gidermek” diye konuştu.



Prof. Dr. Halaçoğlu'nun kurduğu ‘www.anadoluasiretleri.com’ sitesinde Osmanlı Devleti’nin Anadolu coğrafyasındaki aşiret, cemaat ve oymaklar yer alıyor. Günümüz Anadolusunun demografisini yakından ilgilendiren çalışma, Prof. Dr. Halaçoğlu tarafından 250’den fazla Osmanlı tahrir defterinin incelenmesi sonucu 20 yılda hazırlandı. Kitap olarak yayınlanan eserde 41 binden fazla aşiret, cemaat ve oymak ismi yer alıyor. Siteye başvuranlar bir TL ödeyerek aşiret, cemaat ve oymak araştırması yapabiliyor.



