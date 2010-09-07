-SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR ERZURUM (A.A) - 09.07.2010 - Sarıkamış Dayanışma Grubu, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ''Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'' Erzurum'da başladı. Sarıkamış Şehitleri Gönüllüleri'nden oluşan 120 kişilik kafileyle Erzurum'a gelen Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, ''Erzurum'un Kahraman Çocukları'' adlı rölyef önünde protokol üyeleriyle bir araya geldi. Sönmez ve beraberindekileri Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Vali Yardımcıları Mehmet Gök, Naci Aktaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve diğer yetkililer karşıladı. Gazetecilere anma programı ile ilgili bilgi veren Sönmez, şunları kaydetti: ''Sarıkamış Şehitleri Gönüllüleri olarak toplandık. Her yıl 9. Kolordu'nun rotasında gidiyorduk, bu yıl ilk defa 10. Kolordu'nun rotasında hareket edeceğiz. Yarın sabah Narman Şehitliği'nde bulunacağız. 2 bin 500 şehidin bulunduğu yeri daha önceden bilinmeyen alana büyük bir anıt yaptık. Kardeş mezarlığın etrafını çevirdik. Bundan sonra her yıl anma töreni orada yapılacak. Oradan Oltu'ya ve daha sonra Kosor'a geçeceğiz. Tıpkı 10. Kolordu'nun 89 ve 94. alaylarının takip ettiği güzergah gibi. Bardız Yaylası'na gideceğiz. Pazar günü Selim'den Allahuekber Dağı'nın zirvesine çıkacağız. Zirvenin ortasında buluşarak, 93. alayın şehitleri için tören yapacağız.'' Köprüköy'e geçen Sarıkamış Dayanışma Grubu'nun, Sarıkamış Harekatı Şehitleri Anıtı'nı ziyaret edeceği bildirildi.