T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıkamış şehitleri 7 Ocak'ta yürünecek

KARS, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde her yıl düzenlenen şehitleri anma etkinliklerinin 103'üncü yılında, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' Anma Yürüyüşü 7 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak

18 Aralık 2017 20:34

KARS, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde her yıl düzenlenen şehitleri anma etkinliklerinin 103\'üncü yılında, \'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor\' Anma Yürüyüşü 7 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtım Fonu, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan anma programı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi\'ndeki bir otelde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle başlayacak. Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi\'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Programın ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine meşaleli yürüyüş düzenlenecek.
6 Ocak 2018 Cumartesi günü ise Kayak Merkezi bölgesinde kardan heykeller sergisinin açılışı yapılacak. Daha sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Etkinliğin son günü 7 Ocak\'ta ise \'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor\' Anma Yürüyüşü Kızılçubuk mevkisi toplantı alanından başlayacak. Katılımcılar yaklaşık 6 kilometre yürüdükten sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti, Şehitlik Anıtına çelenklerin sunulması, harekatın anlatıldığı konferans ile devam edecek. Program Solo Türk\'ün gösterisi ile sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARS DHA KARS SarıkamışYürüyor Anma YürüyüşüOcakGençlikSpor Bakanlığı AileSosyal Politikalar Bakanlığı Başbakanlık Tanıtım Fonu Kars Valiliği Sarıkamış KaymakamlığıSarıkamış BelediyesiSarıkamış Cıbıltepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24