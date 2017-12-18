Sarıkamış şehitleri 7 Ocak'ta yürünecek

KARS, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde her yıl düzenlenen şehitleri anma etkinliklerinin 103\'üncü yılında, \'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor\' Anma Yürüyüşü 7 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtım Fonu, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan anma programı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi\'ndeki bir otelde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle başlayacak. Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi\'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Programın ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

6 Ocak 2018 Cumartesi günü ise Kayak Merkezi bölgesinde kardan heykeller sergisinin açılışı yapılacak. Daha sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Etkinliğin son günü 7 Ocak\'ta ise \'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor\' Anma Yürüyüşü Kızılçubuk mevkisi toplantı alanından başlayacak. Katılımcılar yaklaşık 6 kilometre yürüdükten sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti, Şehitlik Anıtına çelenklerin sunulması, harekatın anlatıldığı konferans ile devam edecek. Program Solo Türk\'ün gösterisi ile sona erecek.