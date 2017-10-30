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Dünya

Şarika Emirliği’nden ‘bekara ev yok’ kararı

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Birleşik Arap Emirlikleri’nden biri olan Şarika’da belediye ailelerden gelen şikayetler üzerine bekarların ailelerin de yaşadığı bölgelerde yaşamasını yasakladı ve sanayi bölgesine taşınmaları için bu kişilere süre v

30 Ekim 2017 17:13

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Birleşik Arap Emirlikleri’nden biri olan Şarika’da belediye ailelerden gelen şikayetler üzerine bekarların ailelerin de yaşadığı bölgelerde yaşamasını yasakladı ve sanayi bölgesine taşınmaları için bu kişilere süre verdi.
Şarika emiri Dr. Şeyh Bin Mohammed Al Qasimi’nin emri üzerine bölgede yaşayan 1,492 bekar erkek belirlenerek en kısa sürede sanayi bölgesine taşınmaları istendi.
Yetkililer şimdiye kadar 1,143 bekarın uyarıyı dikkate alarak taşındığını, uyarılara rağmen emirliğin ailelerin yaşadığı bölgesinde kalmaya devam eden 349 kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

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