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Politika

Sarıgül'ün oy oranı yüzde 85

A&G Araştırma Şirketi'nin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Mustafa Sarıgül'ün Şişli'deki oy oranı yüzde 85.2.

30 Ocak 2009 02:00

A&G Araştırma Şirketi'nin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Mustafa Sarıgül'ün Şişli'deki oy oranı  yüzde 85.2.


29 Mart yerel seçimlerinde adaylar birbiriyle yarışırken, araştırma şirketleri de hangi adayın ipi önde göğüsleyeceğini tahmin yarışına girdi. Yapılan son anketlerden biri de A&G araştırma şirketine ait.

Kasım 2008’de yapılan araştırmada Şişli’de yaşayanların 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinde kime oy vereceği soruldu. Bu tarihte partiler içinde sadece DSP’-nin adayı olan ve halen Şişli Belediye Başkanlığı’nı yürüten Mustafa Sarıgül’ün adı kesinleşmişti. Kasım ayında yapılan kamuoyu araştırmasında Mustafa Sarıgül, diğer partilere büyük fark attı.

Sarıgül, yapılan araştırmada yüzde 85.2 oranıyla birinci oldu. En yakın rakibi CHP’nin oranı ise yüzde 8.3’te kaldı. AKP’nin oy oranı yüzde 4.4 olarak gerçekleşti. Diğer partilerin oy toplamı ise yüzde 2.1’de kaldı.

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