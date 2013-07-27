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Politika

Sarıgül’ün İstanbul anketinden Sarıgül çıktı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yaptırdığı, CHP İstanbul Büyükşehir Başkanlığı adaylıkı anketiden yüzde 76 ile kendisi çıktı

27 Temmuz 2013 22:46

 

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ilk anketleri yaptırmaya başladı. Mustafa Sarıgül’ün ekibi tarafından basına dağıtılan anket sonuçlarına göre Sarıgül, CHP’li seçmenin yüzde 76 sına göre başkan olmalı.
Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Başkan Mustafa Sarıgül’ün ekibinin geçtiği anket hakkında ise şu bilgilere yer verildi:
 

23 bin kişiyle yapıldı

 
"Konsensus Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan son anket sonuçlarına göre, CHP seçmeni, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Sarıgül’ü görmek istiyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin her ay yaptığı seçim anketlerinin Temmuz ayı verileri açıklandı. 26 Haziran-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul’un 39 ilçesinde 23 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, çarpıcı sonuçlar göze çarpıyor.”
 

Yüzde 76 Sarıgül

 
“Ankete göre, 2014 yerel seçimlerinde oyunu Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) vereceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 76’sı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olmasını istersiniz" sorusuna "Mustafa Sarıgül" cevabını veriyor. Sarıgül’ü yüzde 8,2 ile Uğur Dündar, yüzde 6,5 ile Muharrem İnce, yüzde 3,3 ile Can Ataklı ve yüzde 2,5 ile Gürsel Tekin takip ediyor. Aynı araştırma sonuçlarına göre, yerel seçimlerde CHP’ye oy vermeyeceğini söyleyen seçmenlerin %35,1’i de, Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması halinde CHP’ye oy vereceğini ifade ediyor." 
 

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