Sarıgül’ün eski eşi CHP’de görev alacak

Sarıgül'e CHP kapısı kapandı

Aylin Kotil sözlerine şöyle devam etti: "Aileden CHP'liyim. Ben her zaman CHP ile görüşürüm. Son görüşmemizde yerel seçimler sırasında kendileri için çalışacağımı söyledim. Ne görev verilirse kabul edeceğim."Şişli'den belediye başkanı olma iddialarını yalanlayan Aylin Kotil, "Şişli belediye başkanı adayı olmam, hatta o bölgede çalışmam dahi gündeme gelmedi. Bu zaten etik olmaz." dedi. Kotil, "CHP'li politikacı bir aileden geldiğim için her zaman siyasetin içinde oldum. Bu kez kendim aktif olarak yer almak istiyorum. Yaptığımız görüşmede bunu gündeme getirdim. Her hangi bir ilçeye adaylığım gündeme gelmedi. Parti nasıl ve ne şekilde çalışmamı isterse öyle çalışacağım" diye konuştu.