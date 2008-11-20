Sarıgül’ün eski eşi CHP’de görev alacak

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, CHP'de görev almaya hazırlanıyor
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den geçen yıl boşanan Aylin Kotil, aktif politikaya girmek için CHP İstanbul il yönetimiyle biraraya geldi. CHP eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil'in yeğeni olan Aylin Kotil, "CHP ile görüşmemizde henüz bir görev tanımlaması yapmadık" dedi.
Sarıgül'e CHP kapısı kapandı
Aylin Kotil sözlerine şöyle devam etti: "Aileden CHP'liyim. Ben her zaman CHP ile görüşürüm. Son görüşmemizde yerel seçimler sırasında kendileri için çalışacağımı söyledim. Ne görev verilirse kabul edeceğim." Parti nasıl isterse
Şişli'den belediye başkanı olma iddialarını yalanlayan Aylin Kotil, "Şişli belediye başkanı adayı olmam, hatta o bölgede çalışmam dahi gündeme gelmedi. Bu zaten etik olmaz." dedi. Kotil, "CHP'li politikacı bir aileden geldiğim için her zaman siyasetin içinde oldum. Bu kez kendim aktif olarak yer almak istiyorum. Yaptığımız görüşmede bunu gündeme getirdim. Her hangi bir ilçeye adaylığım gündeme gelmedi. Parti nasıl ve ne şekilde çalışmamı isterse öyle çalışacağım" diye konuştu.