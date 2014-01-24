Sarıgül'e cuma namazı sonrası 'dini siyasete alet etme' tepkisi

İSTOÇ Camii'nde cuma namazını kılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, çıkışta bir vatandaşın sözlü protestosuyla karşılaştı. Vatandaş, "Sayın Sarıgül, yıllardır bu parti dini siyasete alet etmeyin diyordu. Şimdi ne oldu, dini siyasete alet ediyorsunuz" dedi.

Sarıgül, esnaf ziyareti için gittiği İSTOÇ'ta cuma namazı da kıldı. Mustafa Sarıgül, cami çıkışında Türkiye Değişim Hareketi il ve ilçe başkanları ile partililer tarafından karşılandı.

Bu sırada camiden çıkan bir vatandaş Sarıgül'e, "Sayın Sarıgül, yıllardır bu parti dini siyasete alet etmeyin diyordu. Şimdi ne oldu, dini siyasete alet ediyorsunuz. Yıllarca CHP böyle bağırdı" diye seslendi. Bazı partililer Sarıgül'e seslenen vatandaşın yanına giderek tepki gösterirken, vatandaş cami bahçesinden uzaklaştırıldı.

Mustafa Sarıgül, camiden ayrıldıktan sonra İSTOÇ'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Sarıgül, daha sonra İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay'ı makamında ziyarete etti. Burada gazetecilere ziyaretiyle ilgili açıklamalar yapan Sarıgül, İstanbul'da inşaat yoğunluğunun hızla artması ve trafik sorununun üst noktada olması nedeniyle İSTOÇ esnafının zaman kaybı yaşadığını dile getirdi.

30 Mart'tan sonra İSTOÇ esnafıyla birlikte bazı planlamalar yapacaklarını söyleyen Mustafa Sarıgül, "Buradaki tüccar ve esnafımız ülke ekonomisini gelişmesine, güçlenmesine çok önemli katkıda bulunuyor. Binlerce insan buradan ekmek yiyor. İSTOÇ Türkiye'nin marka sanayi sitelerinden bir tanesidir. İSTOÇ'taki vatandaşlarımızın evlerinden iş yerlerine gelirken mutlu ve huzurlu gitmesi için gerekli tedbirleri ve önlemleri alacağız" dedi.

'Üzerimize gelecekler, provokasyon yapacaklar'

Mustafa Sarıgül, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin cami çıkışında yaşanan olayı hatırlatarak, "Bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusuna Mustafa Sarıgül, "Bizim üzerimize çok gelecekler ve provokasyon yapacaklar. Bazı şeyler planlı olarak yapılıyor ve biz onların hepsini biliyoruz. Bunların hepsi belirli yerlerde planlanıyor, önümüzdeki günlerde daha çok şey yapacaklar" şeklinde yanıt verdi.

'Camilerimize siyasetin girmesini arzu etmeyiz'

"Camilerimiz bizim inanç ve kültür merkezlerimiz. Biz camilerimize kesinlikle siyasetin girmesini arzu etmeyiz" diyen Sarıgül, "Camilerimiz Allah'ımıza ulaşma yoludur, siyasete ulaşma yolu değildir. Caminin önünde yurttaşlarımızın bizi kalabalık bir şekilde beklemesi az ya da çok olmasıyla ilgili değil, onu yapacaklardır zaten. Zayıf fikir agresif, güçlü fikir rahattır. Biz hiçbir yurttaşımıza kesinlikle ve kesinlikle kötüleme, karalama yapmayacağız. Rakiplerimizle ilgili de kampanya süreci boyunca üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler biz pozitif kampanyamıza devam edeceğiz. Çünkü kaybetmeyi yavaş yavaş görmeye başlayanlar üzerimize çok insanlar göndereceklerdir. Zaman zaman TMSF’yi zaman zaman başka insanları gönderecekler. Biz her zaman sakin, çok temkinli ve vakur olacağız. Çünkü batan güneş batıyor, doğan güneşin daha sabırlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TMSF'nin haciz kararı

Bir gazetecinin "TMSF ile yaşadığınız olayda son durum nedir" şeklindeki soruyu ise Sarıgül, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak çok geniş bir açıklama yapacağını belirterek, "Yurttaşlarım sadece mutlu olsunlar. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Devletin kurumları hiçbir zaman siyasete alet edilmemelidir" diye yanıtladı.