Sarıgül'e CHP kapısı kapandı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ihracına ilişkin 25 Mart 2005 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali talebiyle açılan dava reddedildi.



Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Sarıgül'ün avukatları Murat Hazinedar ve Saniye Barut ile CHP'nin avukatı Alper Bekir Öktem katıldı. Sarıgül'ün avukatı Hazinedar, partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği üye listesine göre, müvekkilinin partiden ihracının ardından yeniden üye kaydedildiğini ancak daha sonra bir kez daha ihraç edildiğini ifade etti.

Sarıgül hakkındaki ilk ihraç kararının iptali için açtıkları bu davanın, sonradan müvekkilinin tekrar üye kaydedilmesi nedeniyle konusuz kaldığını savunan Hazinedar, 'karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini' istedi.

CHP'nin avukatı Öktem ise CHP YDK kararlarının kesinleşmeden yürürlüğe girmediğini belirterek, kurulun geçici ve kesin çıkarma kararına ancak asliye hukuk mahkemelerinde dava açarak itiraz edilebildiğini anlattı. Öktem, 'Başsavcılığa gönderdiğimiz listede davacının ismi, bu nedenle yer almıştır' dedi.



Beyanların ardından, Yargıç Ahmet Özdemir, davanın reddedildiğini açıkladı.

Bu arada, Sarıgül'ün avukatı Hazinedar, duruşma sonrasında, 'müvekkilinin partiden ikinci ihracının iptali için Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava daha bulunduğunu' belirterek, 'Bizim için bu dava önem taşıyor' diye konuştu.



Davanın geçmişi



Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sarıgül'ün ihracına ilişkin CHP YDK Başkanlığının kararını iptal etmişti. CHP'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozmuştu. Ancak yerel mahkemenin kararında direnmesinin ardından, CHP yeniden temyize başvurmuştu. Dosyayı değerlendiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, direnme kararını bozmuş ve Sarıgül'ün karar düzeltme talebini reddetmişti.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı doğrultusunda karar verdi.

Sarıgül, CHP'nin 2005'teki olağanüstü kurultayının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, 'Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği' gerekçesiyle, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. CHP YDK da 25 Mart 2005'te Sarıgül'ü, oy birliği ile partiden ihraç etmişti.

