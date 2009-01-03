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Politika

Sarıgül’e akraba rakip

Mustafa Sarıgül’ün dayısının oğlu Ahmet Müfit Cengiz, Şişli’de AKP’nin aday adayı oldu. Cengiz, AKP Şişli İlçe Başkanlığı’na resmi ba&

03 Ocak 2009 02:00

Mustafa Sarıgül’ün dayısının oğlu Ahmet Müfit Cengiz, Şişli’de AKP’nin aday adayı oldu. AKP Şişli İlçe Başkanlığı’na resmi başvurusunu yapan Ahmet Müfit Cengiz’in Erzincan ve İliç’li seçmenlerden Sarıgül’e gidecek oyların önünü keseceği iddia ediliyor.

Mustafa Sarıgül’ün dayısının oğlu Ahmet Müfit Cengiz, Şişli’de AKP’nin aday adayı oldu. AKP Şişli İlçe Başkanlığı’na resmi başvurusunu yapan Ahmet Müfit Cengiz’in parti teşkilatının yanı sıra ilçe seçmenlerinin önemli bir kısmını oluşturan Erzincan ve İliç’li seçmenlerden Sarıgül’e gidecek oyların önünü keseceği iddia ediliyor. Şişli’deki seçmenler, özellikle de Erzincanlılar üzerinde büyük etkisi olduğu ileri sürülen Cengiz, AKP’nin kurucu teşkilat başkanlığının yanı sıra Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği’nde uzun yıllar yöneticilik yaptı. 2002 milletvekili seçimlerinde AKP’den İstanbul 2. Bölge 21’inci sıradan Milletvekili Adayı oldu.

 

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