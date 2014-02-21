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Sarıgül'den Sarıyer CHP teşkilatına tepki

CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, partisinin Sarıyer'de seçime YSK kararıyla katılabilmesine suçlu olarak CHP teşkilatını suçladı

21 Şubat 2014 15:55

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, listelerini geç teslim eden ve seçime YSK kararıyla girebilecek olan Sarıyer CHP teşkilatını suçlayarak "Niye 5'e 5 kala? Niye 4'de değil, niye bir gün önce teslim etmiyorsun?" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB)'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıgül burada basın mensuplarının ve İOSB üyelerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Sarıyer'de CHP'nin seçime girip giremeyeceği yönündeki tartışmada yaşanan sıkıntının perde arkasını anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna Mustafa Sarıgül, "Sarıyer'de yaşanan sıkıntı dün akşam itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız müracaatla sona ermiştir. Orada Sariyer İlçe Seçim Kurulu'nun bir yorumu vardır. Yoksa 5'e 5 kala arkadaşlarımız listelerini oraya teslim etmiştir. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, niye 5'e 5 kala? Niye 4'de değil, niye bir gün önce teslim etmiyorsun. Aslında bütün olan şudur; siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin değişmesi lazım" şeklinde yanıt verdi.

 

Sarı atkı dağıttı

 

Sarıgül, İOSB Başkanlığı binasındaki programının ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sarıgül, sohbet edip fotoğraf çektirdiği esnafa sarı kaşkol dağıttı. Sarıgül cuma namazını da sanayi sitesinde esnafla kıldı.

 

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