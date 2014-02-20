T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, Sarıyer'de yerel seçimlere katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Sarıyer'de yerel seçimlere katılamayacağına ilişkin kararı iptal etti

20 Şubat 2014 22:48

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İlçe Seçim Kurulu'nun CHP'nin Sarıyer'de yerel seçimlere katılamayacağına ilişkin aldığı kararı iptal etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Sarıyer'de seçime katılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Salıcı, "Sarıyer ilçemizde olması gerektiği gibi YSK kararıyla partimiz seçime giriyor" dedi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, ilçe meclis üyesi aday listesini geç verdiği gerekçesiyle CHP 'nin seçime girmemesi yönünde görüş bildirmişti. Kurul kararı 5'e karşı 2 oyla alınmıştı. 

Bunun üzerine CHP karara itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu listeler partinin merkez yürütme kurulu tarafından hazırlandı, belirtilen gün ve saatten önce genel merkez tarafından yüksek seçim kuruluna verilmiştir" denildi. 

CHP'nin itirazını değerlendiren YSK, 1'e karşı 9 oyla Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti. 

Böylece CHP'nin Sarıyer'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere girmesinin önünde bir engel kalmadı. 

Diğer partiler önceki gün CHP'nin listesinin 17.09'da teslim edildiği savunularak, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuştu. 

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ise listeyi daha önce faks yoluyla gönderdiklerini, işlemlerin bitmesinin ise 17.09'u bulduğunu, bunun seçimlere katılmalarında bir engel olmadığını ileri sürmüştü. 

 

Belediyeden yalanlama gelmişti

 

Sarıyer Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, CHP'nin Sarıyer'de listelerin İlçe Seçim Kurulu'na geç verildiği iddiaları reddedilmişti. 

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı: 

“İlçe seçim kurulu açısından ise genel merkezinde MYK tarafından onaylanan liste, seçim kuruluna faksla iletilmiş bir örneği, yetkilendirilen il yöneticisi tarafından CHP aslının aynıdır kaşesi ve imzası ile seçim kuruluna saat 17.00'de teslim edilmiştir. İlçe seçim kurulları son gün saat 17.00'de seçim kurulunda hazır bulunan partiler ile ilgili bir tutanak düzenler, sonra sırasıyla partilerin başvurularını almaya başlar, tutanakta belirtilen saatte hazır olan partiler için süre işlemez başvuruları teslim alınır. 

Sarıyer ilçe seçim kurulu, CHP'nin listesinin onaylı bir örneğini saat 17.00 itibarıyla yetkili kılınan partiliden teslim almıştır. Tutulan tutanakta başvurunun saat 17.00'de yapıldığının açıkça belirtilmiştir. Tutanak 17.09’da imza altına alınmıştır. 

CHP'nin Sarıyer'de listeleri İlçe Seçim Kurulu'na geç verdiği gerekçesiyle seçimlere giremeyeceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00'de hazır bulunan parti yetkilisinin kuruldan ayrılmadan CD'yi de teslim etmesi nedeniyle yaşanılan tartışmanın hukuki dayanağı yoktur."

ETİKETLER

yerel seçimlerchpsarıyer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24