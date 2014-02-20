CHP, Sarıyer'de yerel seçimlere katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İlçe Seçim Kurulu'nun CHP'nin Sarıyer'de yerel seçimlere katılamayacağına ilişkin aldığı kararı iptal etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Sarıyer'de seçime katılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Salıcı, "Sarıyer ilçemizde olması gerektiği gibi YSK kararıyla partimiz seçime giriyor" dedi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, ilçe meclis üyesi aday listesini geç verdiği gerekçesiyle CHP 'nin seçime girmemesi yönünde görüş bildirmişti. Kurul kararı 5'e karşı 2 oyla alınmıştı.



Bunun üzerine CHP karara itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.



CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu listeler partinin merkez yürütme kurulu tarafından hazırlandı, belirtilen gün ve saatten önce genel merkez tarafından yüksek seçim kuruluna verilmiştir" denildi.



CHP'nin itirazını değerlendiren YSK, 1'e karşı 9 oyla Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti.



Böylece CHP'nin Sarıyer'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere girmesinin önünde bir engel kalmadı.



Diğer partiler önceki gün CHP'nin listesinin 17.09'da teslim edildiği savunularak, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuştu.



CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ise listeyi daha önce faks yoluyla gönderdiklerini, işlemlerin bitmesinin ise 17.09'u bulduğunu, bunun seçimlere katılmalarında bir engel olmadığını ileri sürmüştü.

Belediyeden yalanlama gelmişti

Sarıyer Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, CHP'nin Sarıyer'de listelerin İlçe Seçim Kurulu'na geç verildiği iddiaları reddedilmişti.



Belediyenin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:



“İlçe seçim kurulu açısından ise genel merkezinde MYK tarafından onaylanan liste, seçim kuruluna faksla iletilmiş bir örneği, yetkilendirilen il yöneticisi tarafından CHP aslının aynıdır kaşesi ve imzası ile seçim kuruluna saat 17.00'de teslim edilmiştir. İlçe seçim kurulları son gün saat 17.00'de seçim kurulunda hazır bulunan partiler ile ilgili bir tutanak düzenler, sonra sırasıyla partilerin başvurularını almaya başlar, tutanakta belirtilen saatte hazır olan partiler için süre işlemez başvuruları teslim alınır.



Sarıyer ilçe seçim kurulu, CHP'nin listesinin onaylı bir örneğini saat 17.00 itibarıyla yetkili kılınan partiliden teslim almıştır. Tutulan tutanakta başvurunun saat 17.00'de yapıldığının açıkça belirtilmiştir. Tutanak 17.09’da imza altına alınmıştır.



CHP'nin Sarıyer'de listeleri İlçe Seçim Kurulu'na geç verdiği gerekçesiyle seçimlere giremeyeceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00'de hazır bulunan parti yetkilisinin kuruldan ayrılmadan CD'yi de teslim etmesi nedeniyle yaşanılan tartışmanın hukuki dayanağı yoktur."