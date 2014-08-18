Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'den destek geldi. Sarıgül, “: Ben, önümüzdeki sürecin Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi şu anda CHP'nin birleştirici gücüdür” dedi.

CHP'nin ATO Salonu’nda 5-6 Eylül’de yapacağı 2 günlük kurultayda Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Habertürk gazetesinde bugün yer alan habere göre Sarıgül, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede olağanüstü kurultay kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Sarıgül'ün, kendisi ve arkadaşlarının kurultayda CHP Lideri'ne tam destek verecekleri sözünü verdiği öğrenildi. Basına kapalı görüşmeye ilişkin Sarıgül, özetle şunları söyledi:

YERİNDE VE ZAMANINDA: Kurultay yapılmasını isteyen arkadaşlarımın bu taleplerine saygı duyuyorum. CHP demokratik bir partidir; farklı görüşler olması doğaldır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ben de farklı bir görüş ortaya koymuştum; ancak bu önerimi ve eleştirimi yerinde ve zamanında yaptım. Parti yönetimi adayımızı belirledikten sonra ise üzerime düşen görevi yerine getirdim. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde Sayın İhsanoğlu için oy istedim. Yapılması gereken, parti disiplinine uymaktır.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ: Ben, önümüzdeki sürecin Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi şu anda CHP'nin birleştirici gücüdür.

AYNI ZAMANDA BİR FIRSAT: Kurultay aynı zamanda bir fırsattır. Bu kurultayda parti iç sorunlarını çözüp, tam bir birlik içinde 8 ay sonraki genel seçime hazırlanabiliriz.

1970'LERDEKİ CHP RUHU: Genel seçimlere giderken yurttaşlarımızın önüne bir değişim programıyla çıkmalıyız. Bu program halkın kültürel farklılıklarını zenginlik sayan bir anlayışla hazırlanmalı; ülkemizin her köşesindeki insanlar CHP'deki bu değişimi hissetmelidir. Tüm bunları Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yapabiliriz. Burada esas mesele 1970'lerdeki CHP ruhunu yeniden ayağa kaldırmaktır. Uyuyan dev mutlaka uyanacaktır.