Sarıgül'den Erdoğan'a: Kendini dünya lideri sanan zavallı bir diktatörün son çırpınışları!

Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, dün ortaya çıkan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisine sansür uygulattığı öne sürülen "Alo Fatih" kaydına sert tepki gösterdi.

Sarıgül, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bugün ortaya çıkan ses kayıtları ülkemizde demokrasinin nasıl katledildiğinin en somut göstergesidir. Halkın iradesine sansür ile ambargo koyabileceğini sanmak, kendini dünya lideri sanan zavallı bir diktatörün son çırpınışlarıdır.” dedi.

İşte o tweetler: