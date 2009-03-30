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Politika

Sarıgül'den çok ağır laflar!

Sarıgül ile Karakaş fena kapıştı. Hedeflediği oyu elde edemeyen Sarıgül, faturayı CHP yönetimine kesti.

30 Mart 2009 03:00

Sarıgül ile Karakaş fena kapıştı. Hedeflediği oyu elde edemeyen Sarıgül, faturayı CHP yönetimine kesti.

Şişli'de seçimi kazanan DSP adayı Mustafa Sarıgül ile CHP'li Ercan Karakaş canlı yayında birbirine girdi.

Sarıgül ilçede büyük bir oyla rekor kırmak isterken yüzde 54.65 oyda kalması nedeniyle çok sinirliydi. Sarıgül karşısına Sarıgül soyadlı bir adayı çıkaran CHP yönetimine öfke yağdırdı.

Sarıgül seçim sonuçlarının değerlendirildiği CNN Türk'teki yayında Sarıgül ile CHP'li Ercan Karakaş arasında söz düellosu yaşandı.

Sarıgül Karakaş'a "siz sadece liderlere yağ çekerek listelere girdiniz" deyince ortalık karıştı. Karakaş "Mustafa bak sen uyarıyorum tekrar" sözleriyle cevap verdi.

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