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Politika

Sarıgül'den Başbakan'a: Kara propaganda kaybedenlerin oyunudur

Mustafa Sarıgül, Başbakan'ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak 'İftira ve karalamalar ile büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız' dedi

26 Ocak 2014 19:03

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki yolsuzluk iddiaları karşısında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sarıgül, “Kara propaganda kaybedenlerin oyunudur. İftira ve karalamalar ile büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız” dedi.

Başbakan Erdoğan Sarıgül'ün 2004 yılında partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak hazırlanan raporu bugün göstermişti. Erdoğan bu raporda yer aldığını söylediği yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden bahsetti.

Mustafa Sarıgül resmi Twitter hesabından, "Kara propaganda kaybedenlerin oyunudur. İftira ve karalamalar ile büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız" dedi.

 

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