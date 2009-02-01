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Politika

Sarıgül'den 20 bin kişilik seçim ordusu

Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, yerel seçimlere 20 bin kişilik bir ekiple hazırlanıyor.

01 Şubat 2009 02:00

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 29 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere 20 bin kişilik bir ekiple hazırlandıklarını söyledi.

Sarıgül, Hilton Oteli’nde dün düzenlediği basın toplantısında, Şişli’de yürüteceği seçim kampanyası hakkında bilgi verdi ve belediye meclisinin kontenjan adaylarını tanıttı. Yerel seçimlere 20 bin kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirten Sarıgül, “Şişli’nin her sokağını gece gündüz dolaşıyoruz. 29 Mart’a kadar çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Biz Şişli’de kendi rekorumuzla yarışacağız. Hedefimiz son yerel seçimlerde aldığımız oy oranının üzerine çıkmak” dedi.

İsmet İnönü'nün torunu

Belediye meclisindeki kontenjan adaylarını da basına tanıtan Sarıgül, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Hayri İnönü, Ankara eski belediye başkanlarından Vedat Dalokay’ın oğlu mimar Hakan Dalokay, Şişli’nin eski belediye başkanı Fatma Girik’in kardeşi sanatçı Günay Girik ile ekonomist Faik Tunay’ın yeni dönemde belediye meclisinde görev alacaklarını söyledi.

Şişli Belediyesi’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Almanya Münih Belediye Başkanı Christian Ude de basın toplantısında yer aldı. Ude, Sarıgül’ün daha önce Almanya’ya giderek Münih’teki seçimlerde kendisine destek verdiğini belirterek, “Ben de Türkiye’deki seçimler öncesinde buradaki sosyal demokrat siyaset akrabalarıma destek vermek için geldim” dedi.

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