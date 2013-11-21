Sarıgül: Yüzde yüz kazandık

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenler ve Bağcılar'da vatandaşlarla buluştu. Seçim otobüsüyle önce Esenler'e gelen Sarıgül, buradaki kalabalıktan bir kişiyi gösterek, "Gözümüz aydın seçimi kazandık. Ama niye biliyormusunuz? Aramızda bir arkadaş var. Hiçbir batan gemiye binmez. Yürüyen gemiye biner. O geldiğine göre biz seçimi yüzde yüz kazandık" dedi.

Sarıgül, "Makamım, mevkim, yerim, yurdum ne olursa olsun, kibirlenme olmadan, böbürlenme olmadan yoluma devam edeceğim. Kibirlenenleri ve böbürlenenleri Allah'ım da sevmez, kul da sevmez. Hiç bir endişeniz olmasın. Nasıl 15 yıldır, sizlerden hiç bir zaman ayrılmadıysam, bundan sonra da hiç bir siyasi parti farkı gözetmeden, bütün yurttaşlarımla beraber olacağım" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm siyasi partilere başarılar dileyen Mustafa Sarıgül, "Bu seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini arzu ediyorum, bütün aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum, hiçbir endişeniz olmasın, Esenler'de tünelin ucundaki ışığı gördüm. Sizin de ışığınız bol olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun" ifadelerini kullandı. Sarıgül, Esenler'in ardından Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.