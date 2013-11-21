T24 LogoT24 Logo
Politika

Sarıgül: Yüzde yüz kazandık

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenler ve Bağcılar'da halka hitap etti

21 Kasım 2013 08:18

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenler ve Bağcılar'da vatandaşlarla buluştu. Seçim otobüsüyle önce Esenler'e gelen Sarıgül, buradaki kalabalıktan bir kişiyi gösterek, "Gözümüz aydın seçimi kazandık. Ama niye biliyormusunuz? Aramızda bir arkadaş var. Hiçbir batan gemiye binmez. Yürüyen gemiye biner. O geldiğine göre biz seçimi yüzde yüz kazandık" dedi.

Sarıgül, "Makamım, mevkim, yerim, yurdum ne olursa olsun, kibirlenme olmadan, böbürlenme olmadan yoluma devam edeceğim. Kibirlenenleri ve böbürlenenleri Allah'ım da sevmez, kul da sevmez. Hiç bir endişeniz olmasın. Nasıl 15 yıldır, sizlerden hiç bir zaman ayrılmadıysam, bundan sonra da hiç bir siyasi parti farkı gözetmeden, bütün yurttaşlarımla beraber olacağım" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm siyasi partilere başarılar dileyen Mustafa Sarıgül, "Bu seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini arzu ediyorum, bütün aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum, hiçbir endişeniz olmasın, Esenler'de tünelin ucundaki ışığı gördüm. Sizin de ışığınız bol olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun" ifadelerini kullandı. Sarıgül, Esenler'in ardından Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

ETİKETLER

şişlimustafa sarıgülesenlerbağcılaristanbuladaylıkkazandık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24