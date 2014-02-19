Sarıgül ve Topbaş'ın ortak hedefi taksiciler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, taksici esnafının düzenlediği 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül de, gece yarısı Maslak'ta bir taksi durağını ziyaret ederek esnafın şikayetlerini dinledi.

Topbaş, yeni modern durakların açılışını yakın zamanda yapacaklarını ve bütün taksi duraklarını planlara işleyeceklerini söylerken, Sarıgül de, seçimi kazanırlarsa İspark uygulamalarının taksiciler için ücretsiz olacağını belirtti.

Kadir Topbaş'ın onur konuğu olduğu geceye, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve taksiciler katıldı.

Taksimetre ücretine zam talebi

Özellikle akaryakıta yapılan zamlar sonrasında taksimetre ücretlerinin düşüklüğüne vurgu yapan taksiciler, taksimetre tarifesine zammın gündeme alınmasını talep etti.

Taksicilere seslenen Başkan Topbaş, "Sizlerle birlikte İstanbul'a hizmet ediyoruz ve aslında sizler benim mesai arkadaşlarımsınız. İstanbul'un dünyaya örnek bir şehir olması için çalıştık. Esnaf aileden gelen biri olarak yapılan çalışmalarda, 'mutlaka esnafı gözetin, mağdur etmeyin' talimatını veriyorum.

İspark'ın yaptığı yeni modern durakların açılışını yakın zamanda yapacaklarını vurgulayan Topbaş, Geri kalan durakları da yenileyeceğiz. Ayrıca İstanbul'daki bütün taksi duraklarını planlara işleyeceğiz. Bu şekilde korsan taksi durakları da ortadan kalkmış olacak. Taksicilerimiz bu yeni durak modellerinden hangisini tercih ediyorsa durakları onlarla yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sarıgül: İSPARK ücretsiz olacak

Maslak'ta bir taksi durağını ziyaret eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ise, esnafın şikayetlerini dinledi.

Taksicilerden bazılarının İspark'ın uygulamalarından şikayet etmesi üzerine Sarıgül, seçimi kazanırlarsa İspark uygulamalarının taksiciler için ücretsiz olacağını söyledi.

Babasının da taksici olduğunu hatırlatan Sarıgül, "Şoför Hakkı babanın oğlu olarak taksi duraklarını geziyorum, Şoför Hakkı babanın oğlu olmak son derece önemli bir olay, çünkü benim babam da sarı taksileri kullandı, minibüsleri kullandı. Ben de eğitimimi sarı taksilerle yaptım. Sarı taksideki paranın ne kadar bereketli olduğunu biliyorum..." dedi.

'Önce Allah sonra siz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni önce Allah sonra taksici esnafı sayesinde kazanacağını savunan Sarıgül, "Kazandığımız zaman kamu hizmeti yapan taksi şoförü arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İsparklarından ücretsiz olarak yararlanacaklar. Oraya giriş ve çıkışları rahatlıkla yapmalılar. Oralardan her giriş ve çıkıştan ücret alınmasını doğru bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu tekerin dönmesi mümkün değil'

Sarıgül, benzine zam geldiği zaman otomatik olarak taksici esnafının da durumunu gözden geçirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir kere zam geliyor, taksi esnafı aynı fiyat, iki kere geliyor aynı fiyat, üç kere geliyor aynı fiyat. O zaman bu tekerin dönmesi mümkün değil. Madem serbest rekabet var, bu serbest rekabet taksici esnafı için niye olmaz. İstiyorum ki İstanbul'da taksi esnaflarımız mutlu olsun, onların da yüzü gülsün. Onlar 24 saat çalışma yapmaktalar" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, "Taksi esnafı bir kamuoyu yoklamasıdır aynı zamanda. O arabaya her gün bir arkadaşımız 10-20 arası yolcu alır. İstanbullunun nabzını en iyi taksici arkadaşlarım ölçmektedir" dedi.