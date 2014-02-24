Sarıgül Vali Mutlu'ya seslendi: İstanbul'da bir tek afişlerini bırakmam

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Sarıyer mitinginde CHP afişlerinin gece vakti söküldüğünü ileri sürdü. İstanbul Valisi'ne seslenen Sarıgül, "Önlem alınmasa İstanbul'da bir tek afişlerini bırakmam" diye konuştu.

30 Mart'taki seçimlerin tarihi önemi bulunduğunu anlatan Sarıgül, "Bu seçimde İstanbul halkı önemli bir karar verecek. 20 yıldır İstanbul'u yönetenler yoruldular ve İstanbul'u da yoruyorlar. 30 Mart'ta onlara teşekkür edeceğiz" dedi.

Geceleri afiş ve pankartlarının kesildiğini öne süren Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın AK Parti İl Başkanı ile konuşmasını, çarşamba gecesine kadar bir uzlaşma sağlanmasını istedi.

Uzlaşma sağlanmazsa, İstanbul Valisi ile görüşeceğini bildiren Sarıgül, şunları söyledi:

"Sayın Vali, AK Parti adayları nereye afiş asıyorsa, diğer partilerin de oraya afiş asması demokrasinin gereğidir. Şayet AK Parti adayının astığı afişler duruyorsa, diğer siyasi parti adaylarının astığı afişler yoksa, o zaman Mustafa Sarıgül gençlik kolu başkanı olur.

O zaman dünyanın kaç bucak olduğunu görürsünüz. İstanbul Valisi bu güvenliği sağlamazsa, gece de değil, gündüz, sokak sokak gençleri alırım, İstanbul'da bir tek afişlerini bırakmam."