Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi; "İktidar ve muhalefetin barış yerine kavga üreten siyasetine nokta koymak üzere geliyoruz"

Türkiye Değişim Partisi’nin Genel Merkez binasının açılışı için tören düzenlendi. Çankaya Beysukent’te bulunan parti genel merkezinin açılışına, Mustafa Sarıgül ile partililer katıldı. Açılışın ardından yapılan oylamada Mustafa Sarıgül, 50 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından genel başkan olarak seçildi.

Açılışın ardından Sarıgül ve beraberindekiler, Anıtkabir’e geçti. Aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk mozolesine çelenk bırakan Sarıgül ve partililer, İstiklal Marşı okuyarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Sarıgül, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Türkiye Değişim Partisi, Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, hudut ve bayrak birliği diyen, demokratik kitle partisidir. Atam, kurmuş olduğunuz Cumhuriyet'i ve bize bıraktığınız demokrasiyi evlatlarınız olarak sonuna kadar koruyacağız. Atam, mekanın cennet olsun, evlatların bugün göreve başlıyor.”

"Ne solun ne sağın bekçisi olmayacağız"

Sarıgül, Anıtkabir’i ziyareti sonrası bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Burada partisinin kuruluş, görüş ve düşüncelerini açıklayan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün büyük ulusumuzun yeniden şahlanarak ayağa kalktığı, umutsuzluğun, çaresizliğin, karamsarlığın bittiği gündür. TDP, iktidar ve muhalefetin; bitmiş, tükenmiş, çözüm üretmekten aciz, barış yerine kavga üreten siyasetine nokta koymak üzere geliyor.

TDP hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağı olmayacak. Türkiye Değişim Partisi; ne solun ne sağın bekçisi olmayacaktır. Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkûm edilemez. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir.

Biz fikri, inancı, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkedeki herkesin kardeşi, dert ortağı, çaresi ve umudu olmaya geliyoruz."

Sarıgül ayrıca, partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini yeni bir isme bırakacağını belirtti. (DHA)