Sarıgül, TDH'yi beklemeye aldı

T24 - TDH Lideri Mustafa Sarıgül, önümüzdeki hafta İstanbul’da il başkanlarını toplayacak. Sarıgül, toplantıda son gelişmeleri masaya yatıracak. İl başkanları toplantısında çıkacak karara göre, Haziran 12’sinde parti kurma kararı da ileri bir tarihe ertelenebilecek. TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın da, "Kemal Bey ülke için umut olabilir. CHP gerçekten sosyal demokrat bir parti olabilir mi, ona bakacağız. Adım atarlarsa destek olmak lazım. Siyaseti adam etmek lazım. Birileri adım atarsa birlikte de yürürüz. Biz üzüm yemek istiyoruz" dedi.





Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu aradı



TDH Lideri Sarıgül’ün özel kaleminden alınan bilgiye göre, Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkan seçilmesinin ardından telefon açtı. Ancak kendisi makamda olmadığı için özel kalemine not bıraktı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nu tebrik etmek için yazılı bir mesaj gönderdi.



TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın da, Kılıçdaroğlu’nu kutlamak için aradığını ancak ulaşamadığnı belirterek, "Düzgün bir insan. Hayırlı olsun, ’Allah yolunuzu açık etsin’ diye aradım, ancak konuşamadım" dedi.





Sarıgül il başkanlarını topluyor



12 Haziran’da parti kurma kararını il başkanları toplantısında değerlendireceklerini ifade eden Aydın, şöyle dedi:



"Gelişmeleri değerlendireceğiz. Kemal Bey, köklü bir değişiklik yaparsa ülke için umut olabilir. Ama her şey Kemal Bey’le bitmiyor. Sorun kişi değil. CHP’nin kurumsal kimliği, tüzüğü, demokratik yapısı. Bunlar değişmeden olmaz. Bir değişiklik olur mu, olmaz mı, ona bakacağız. CHP’yi gözlüyoruz. Adım atarlarsa destek olmak lazım. Ancak şu an böyle bir şey gözükmüyor. Beklemek lazım. Siyaseti adam etmek lazım. Birileri adım atarsa birlikte de yürürüz. Üzüm yemek istiyoruz."





TDH beklemede



Hareketin durmadığına işaret eden Aydın, "Gelişmeleri değerlendireceğiz. Siyasette bir boşluk var. Biz, o yüzden bu hareketi başlattık. Bu ihtiyaç ortadan kalkar mı, kalkmaz mı ona bakacağız. Şu an böyle bir boşluk var. Ta ki o güne kadar. Birileri adım atarsa, onu değerlendiririz. Ama boşluk dolmazsa biz yolumuza devam ederiz. Şu an için yolumuza devam etmeyi engelleyen bir şey yok. Gelişme olursa değerlendiririz" dedi.



Teşkilatların CHP’ye gittiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Aydın, "Bizim teşkilatımızdan akan bir tek damla yok. Muğla’da görevden aldığımız Merkez İlçe Başkanı var. Bir de üç ay önce görevden aldığımız Gaziantep İl Başkanı var. Onlar gitti" diye konuştu.