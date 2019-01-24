Sarıgül, Şişli’de kazanabilir mi, oyların bölünmesi kime yarar?

Hülya Karabağlı

CHP’den istifa ederek Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül’ün seçimi kazanıp kazanmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, siyasi veri analizi sitesi Polimetre ittifak senaryolarının bulunduğu tabloları yayımladı. Polimetre’nin son tablosu, CHP ve İyi Parti ortaklığının Şişli’de açık ara farkla kazanacağını gösteriyor.

polimetre.com’un son dört seçimdeki partilerin performansları dikkate alarak hazırladığı tabloya göre, Sarıgül’ün tek başına seçime girmesi halinde şansı bulunmuyor. Tablodaki verilerle, CHP ve İyi Parti ittifakının kazanacağı anlaşılıyor. Polimetre’ye göre Sarıgül’ün oyları bölmesi, AKP-MHP Cumhur İttifakı’na bir destek gibi anlaşılıyor.

Polimetre’nin son tablolarına göre Şişli Belediyesi'nin son dört yılda yaptığı tercihler şöyle:

24. Dönem (12 Haziran 2011)

CHP: 46.7%

AKP: 35.8%

MHP: 9.3%

HDP: 4.7%

Diğer: 3.6%

25.Dönem (7 Haziran 2015)

CHP: 45.6%

AKP: 24.2%

MHP: 9.6%

HDP: 16.1%

Diğer: 4.6%

26.Dönem (1 Kasım 2015)

CHP: 48.7%

AKP: 29.9%

MHP: 6.9%

HDP: 13.9%

Diğer: 1.8%

27.Dönem (24 Haziran 2018)

CHP: 41.7%

AKP: 25.9%

MHP: 5.3%

HDP: 13.2%

IYI: 8.1%

SP: 0.9%

Diğer: 0.5%

Polimetre'ye göre, son dört yıl baz alınarak yapılan Şişli Belediyesi senaryoları şu şekilde: