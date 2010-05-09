Sarıgül, Sav'ın ruh doktoruna gitmesini önerdi

T24 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, "Sayın Önder Sav, kendini ruh doktorları ve sağlık hekimlerine göstermesi lazım" dedi.



Mustafa Sarıgül, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.



Sarıgül, bir gazetecinin, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik suikast ihbarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki sorusu üzerine, çok üzgün olduğunu, CHP'den böyle bir hareket beklediklerini söyledi.



Sarıgül, "Sayın Deniz Baykal ve arkadaşlarını böyle bir şey yapacaklar diye bekliyorduk. Ama şimdi değil, TDH daha da güçlendiği zaman bekliyorduk. Sayın Önder Sav, kendini ruh doktorları ve sağlık hekimlerine göstermesi lazım. Sayın Önder Sav, zaman zaman peygamberimiz ile ilgili sözler söylüyor, masasında telefonları açık unutuyor. Sayın Baykal bize sağlıklı lazım. TDH'yi çukura çekmeye çalışıyorlar. Ama bu çukurun içinde olmayacağız, çamura bulaşmayacağız" dedi.



Yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Mustafa Sarıgül, "Sayın Baykal ve arkadaşlarıyla hukuk, yargı önünde defalarca hesaplaştık. Yargıda her zaman lehimize sonuçlar çıktı. Yine lehimize sonuçlanacak. Korkunun ecele faydası yok. Bunlar ölüyü diriyi bıraktı, gözünü TDH'ye diktiler. Sayın Baykal ve arkadaşlarının heyecanını anlıyorum. Başkalarını bırakıp kendi çalışmalarına baksınlar. Bunların hepsi deli saçması. Bir inşaat adresi gösterilmiş, bu saçmalıkları niye aynı gün söylemediler de bu güne kadar beklediler?" diye konuştu.







