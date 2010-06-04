Sarıgül, partisinin yol haritasını açıklayacak

T24 - Mustafa Sarıgül önderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi (TDH), parti olma yolunda son aşamaya geldi. Partinin isminin 'Türkiye Değişim Partisi' olduğu öğrenildi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, resmi açıklamanın ve partinin yol haritasının cumartesi günü Sarıgül tarafından İstanbul WOW Otel'de yapılacağı bildirildi. Mustafa Sarıgül, CHP'den ihracının ardından TDH adı altında partileşme çalışmalarını başlatmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı seçilmesinin ardından Sarıgül'ün de partiye katılacağı bazı gazetelerde yer almıştı. Ancak TDH lideri Sarıgül, iddiaları yalanlamış, geçen hafta Ümraniye'de yaptığı mitingde siyasi yolculuğuna kendi partisi olan TDH'de devam edeceğini ve kimseyi yarı yolda bırakmayacağını dile getirmişti. Mustafa Sarıgül, bugün il başkanlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda partinin teknik konuları masaya yatırılacak. İl başkanlarını tek tek dinleyecek olan Sarıgül, cumartesi günü ise partinin yol haritasını açıklayacak.

Partinin ismi hazır

TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın, en geç Haziran ayının sonunda partiyi kuracaklarını açıkladı. İl başkanları toplantısında teknik konuları konuşacaklarını belirten Aydın, “Partinin ismi de hazır” dedi.