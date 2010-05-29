Sarıgül: Partimizi kuracağız

T24 - Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, CHP'ye katılması yönündeki soruları yanıtsız bırakarak, “Buradan sesleniyorum. Ankara'da partimizi kuracağımızı açıklıyorum” dedi.



Türkiye Değişim Hareketi lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ ile Edirne örgütlerinin Kırklareli'nde düzenlediği ortak yemeğe katıldı. Salona girişinde, ‘Başbakan Sarıgül’ sloganlarıyla karşılanan Mustafa Sarıgül yemeğe katılan kadınlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'de, CHP Olağan Kurultayı'ndan sonra, son günlerde hareketlerinin partileşip partileşmediğinin tartışıldığını hatırlatan Mustafa Sarıgül, “Buradan sesleniyorum. Ankara'da, partimizi kuracağımızı açıklıyorum” dedi. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Sarıgül, “Tüm vatandaşlarımızın varlık içerisinde huzurlu bir yaşam sürdürmeleri, Türkiye'nin her noktasında barışın gelmesi TDH'nin arzusudur. TDH'de, hiçbir arkadaşımız bireysel çıkar peşinde koşmaz. Hiçbir arkadaşımız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemez. Her birimiz, inançlara saygı duyar, küçüğünü sever, büyüklerini sayar. İki önemli felsefeyi savunur. İlk felsefemiz, TDH varlığı savunur. TDH herkes varlıklı olsun. Varlığın olduğu yerde huruz vardır, mutluluk vardır. Varlık varsa, bolluk varsa, bütün Türkiye mutludur” dedi.





‘Gözlerini bize diktiler’



Kırklareli'nde, Trakya örgütlerinin düzenlediği yemekte konuşurken, sözleri sık sık ‘Başbakan Sarıgül’ sloganlarıyla kesilen Mustafa Sarıgül, “Hayatta ilkler unutulmaz. Türkiye, buradan çıkacak olan mesajı bekliyor. Demokrasinin gereği ülkemizde kurulan birçok siyasi parti var. Ama onlarla kimse ilgilenmiyor. Ölüyü bırakmış, diriyi bırakmış gözler, TDH'ne dikmiş. Allah insanları denemek için ya para verir, ya makam verir. Paranız çok olabilir, makamınız yüksek olabilir, ama delikanlı olamazsanız, mert olmazsanız ne işe yarar. Bazı TDH hareketinden bir şey olmaz diyorlar. Peki bizden bir şey olmazsa, bizimle internette niye uğraşıyorsunuz. Benim sizlerden tek ricam, parti ayrımı yapmayın. Demokrasinin gereği, dün hangi partiye oy vermiş olursa olsun, TDH davet edin dar düşünmeyin. Bir yurttaşımız, hudut birliği diyorsa, bayrak birliği diyorsa, toprağımızdan ve bayrağımızdan ayrılmıyorsa, onu yanınıza alın” diye konuştu.



THD Başkanı Mustafa Sarıgül, kendilerinin, ‘candaş’ ve ‘yoldaş’ medyaları olmadığını da hatırlatarak, “Candaş ve yoldaş medya ile ilgili ileriki günlerde açıklama yapacağım. Bizim bir ilkemiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını eleştirirken nezaketi ve zarafeti elden bırakmayacağız. Tencere kaynarken maymun oynarken dostlar çoktur. Tencere kaynamadı mı maymun oynamadı gerçek dostlar vardır.”dedi.



Mustafa Sarıgül konuşmasının sonunda, Pazar günü Ümraniye meydanında yapacakları mitinge herkesi davet etti. Sarıgül, solda birleşme ve CHP ilgili sorulara ise yanıt vermedi. Yemeğin ardından Sarıgül Kırklareli'nden ayrılarak İstanbul'a gitti.





