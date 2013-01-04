Sarıgül Maslak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Büyükşehir Yasası çerçevesinde Maslak’ın Şişli ilçesi sınırlarından alınarak Sarıyer belediyesine bağlanması kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Şişlili yurttaşlarımız adalet arıyor, hukuk arıyor. O nedenle ben yüksek mahkemenin siyasal bir karar değil, hukuki bir karar vereceğine inanıyorum" dedi.

Mustafa Sarıgül, Büyükşehir Yasası ile ilçesinde yapılan sınır değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Beraberindeki bazı muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle Yüksek Mahkeme’ye gelen Sarıgül, çıkışta yaptığı açıklamada, Büyükşehir Yasası’nın hiçbir hukuki dayanağının olmadığını ve tamamen siyasal amaçlı çıkarıldığını öne sürdü.



'Hukuki bir karar verileceğine inanıyorum'



Şişli’deki Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin, Sarıyer’e bağlanmasına yönelik itirazlarını Anayasa Mahkemesi’ne yaptıklarını belirten Sarıgül şöyle konuştu:

"Bu itirazımızın Anayasa Mahkemesi’nde siyasal açıdan değil tamamen hukuki açıdan değerlendirileceğine inancımız tamdır. Buraya aslında binlerce yurttaşımızla gelmeyi planladık ama düşündük ki Anayasa Mahkemesi’ni siyaset malzemesi olarak kullanmayalım. Mahkemeyi bir şekilde siyasallaştırmayalım. Burada binlerce vatandaşımızla siyaset yapmayı uygun bulmadık. Anayasa Mahkemesi, Meclis’te oy hesabıyla alınan, gelecekteki yerel seçimlerde ben kendi partime nasıl menfaat sağlarım anlayışıyla alınan bu kararı eminim ki uygun görmeyecektir. Bu kararı reddedecektir. Bu nedenle muhtarlarımızla ve belediye meclis üyelerimizle bireysel başvuru hakkımızı, haktan yana, hukuktan yana, adalet duygusundan yana yaptık. Şişlili yurttaşlarımız adalet arıyor, hukuk arıyor. O nedenle ben yüksek mahkemenin siyasal bir karar değil, hukuki bir karar vereceğine inanıyorum."



'O bir yanlış anlama'



Devlet sorumluluğu taşıyan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğe bağlı biri olduğunu belirten Sarıgül, "Biz hiçbir zaman AİHM’e gitmeyi arzu etmeyiz. AİHM’ne ’kendi adaletimizden memnun değiliz, biz onun için size geldik’ demeyi Allahım bana mübarek günde inşallah kısmet etmesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kararı Sarıgül’ün vereceği yönündeki sözleri ve Sarıgül ile 7-8 bin kişinin de partiye katılacağı yorumlarının anımsatılarak, CHP’ye üye olup olmayacağının sorulması üzerine Sarıgül, "O tamamen bir yanlış anlaşılma, o sadece geçmişteki ihraçlarla ilgili. Sarıgül’ü 7 bin, 8 bin kişiyle 10 bin kişiyle sınırlara sığdıramazsınız. Bugün uygun görürseniz, tamamen Şişlili yurttaşlarımızın haklarını ve hukuklarını aramak için buradayım" dedi.



'Bireysel başvurular da var'



Turgut Özal’ın da başbakanlığı döneminde sınır değişikliği yaptığını, Cumhurbaşkanı olduğu süreçteki bir sohbetlerinde ise yaptıkları değişiklikten hiçbir fayda sağlayamadıklarını söylediğini belirten Sarıgül, "O nedenle sınır değişiklikleri hiçbir partinin hayrına olmaz. Sınır değişikliği yapılır, yapılamaz diye bir kaide yok ama burada parlamentoda grubu bulunan, bulunmayan bütün siyasi partilerin görüşleri alınarak bu yapılır. En önemli kararda mutlaka ve mutlaka referandum yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Sarıgül ile 3 mahalle muhtarı ve 3 vatandaşın da aynı konuda bireysel başvuruda bulundukları bildirildi.

Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler açıklamanın ardından Meclis’e geçti.