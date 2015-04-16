Sarıgül: Kontenjanı kabul etmiyorum, ben 5. sıradan adayım

CHP'deki ön seçimde beşinci sırada çıkan Mustafa Sarıgül, özellikle genel merkez çevrelerinde ön sıralarda çıkmaması için kampanya yürütüldüğünü savundu. Sarıgül listede 9. sıraya düşmesiyle ilgili olarak da "Ben dokuzuncu sırayı kabul etmiyorum. Ben beşinci sıradayım" dedi.

CHP’nin aday tanıtım toplantısına katılan partinin son İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Sarıgül, ön seçimden beşinci sırada çıkmasının kendisini ‘olağanüstü hayal kırıklığına uğrattığını’ söyledi. Sarıgül neden böyle bir sonuç çıktığını, "Büyükşehir seçimlerinde biz yüzde 40 buçuk oy aldık. Siz büyükşehir belediye başkan adayısınız ve şu anda İstanbul’da yüzde 40 buçuk alsak biz iktidar oluruz. Büyükşehir belediye başkan adayına karşı CHP içerisinde, özellikle genel merkez çevrelerinde Sarıgül ön seçimde önlerde çıkmasın diye bir kampanya yürütülüyorsa, bunu ben partili arkadaşlarım ve yurttaşlarımın takdirine bırakıyorum” şeklinde değerlendirdi.

'Ben 9. sırayı kabul etmiyorum'

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Sarıgül seçim sathı mailine girilmesi nedeniyle daha fazla konuşmak istemediğini söyledi. Ön seçimde beşinci sırada çıkan Mustafa Sarıgül, listelerin arasına genel merkezden kontenjan adayları atanması nedeniyle seçim listesinde dokuzuncu sıraya düştü. 9. sıraya düşünce kontenjan adaylarına da itiraz eden Sarıgül’ün "Ben dokuzuncu sırayı kabul etmiyorum. Ben beşinci sıradayım. Kontenjana fazla sevgi göstermiyorum. İstanbul’daki kontenjanlar çok fazla. Kontenjana da, sisteme de muhalifliğim söz konusu. CHP’nin en başarılı olduğu dönemler en az kontenjan kullandığı dönemlerdir" diye konuştu.

2011 seçimlerinde CHP, Mustafa Sarıgül’ün aday olduğu İstanbul 2. Bölge'de dokuz milletvekili çıkarmıştı. Dokuzuncu sırayı riskli görmediğini belirten Sarıgül, "Geçen seçimlerde iktidarın bu kadar yıpranmışlığı yoktu. İktidar demokrasi anlayışından son derece uzak. Bizim 2. Bölge'den dokuzun çok üzerinde milletvekili çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.