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CHP rozetini takan Sarıgül: İstanbul'un anahtarını getireceğim

CHP rozetini takan Mustafa Sarıgül: Genel başkanın olduğu yerde bize fazla söz düşmez. Artık muhalefetteki son günlerimiz. İstanbul'un anahtarını genel başkanımıza getireceğiz

09 Kasım 2013 13:04

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e bugün Ankara'da CHP rozeti ve üyelik kartı verildi. CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olması beklenen Sarıgül, "Genel başkanıma İstanbul'un anahtarını getireceğim" dedi.

Yeniden CHP üyesi olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi mensuplarıyla Ankara'ya çıkarma yaptı. Sarıgül'ün CHP'ye üye olduğu törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber olacağız beraber yürüyeceğiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için birlikte hareket etmek gerekiyor. Türkiye Değişim Hareketi'nin Ankara'ya gelişi gücümüzü pekiştirecektir. Siyaset umut üzerine yapılır" dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan Mustafa Sarıgül de, "Mustafa Sarıgül İnönü ve Ecevit'lerin aldığı terbiyeden geliyor. Genel başkanın olduğu yerde bize fazla söz düşmez. Artık muhalefetteki son günlerimiz. İstanbul'un anahtarını genel başkanımıza getireceğiz" dedi. Sarıgül CHP önünde bekleyen kalabalıkla ilgili Sarıgül, TDH hareketi olarak Ankara'ya 40 bin kişi geldiklerini de söyledi.

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