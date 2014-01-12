CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Bakırköy mitinginde ücretsiz internet projesini açıkladı. Sarıgül “İstanbul’da her yerde ücretsiz internet olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına soyunan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Sarıgül, “Bugünden sonra İstanbul’da plansız, trafiği aksatmayan hataların önüne geçeceğiz. Planlı bir gelişmeye İstanbul’un ihtiyacı var. İstanbul’da gelişi güzel değil planlı çalışmanın zamanı geldi mi? Kentsel dönüşümün yıkım olmaktan çıkarmanın zamanı geldi mi? Vatandaşlarımın onayı olmadan bir tek binayı bile bana Allah’tan başka kimse yıktıramaz. Ulaşımı yeni baştan düzenleyeceğiz. İstanbul trafiğinin çilesine sosyal demokratlar son verecek.” ifadelerini kullandı.

‘O afişleri kaldırın’

AKP’nin billboard icraatlarına değinen Sarıgül, “Her tarafa yazmışlar 2019’da şu olacak, 2023’te bu olacak. Peki siz sandıktan ne çıkacağının nereden biliyorsunuz. Demokrasiye saygınız varsa hani ileri demokrasi, barış diyorsunuz. İleri demokrasi diyorsanız demokrasiye olan saygınızdan dolayı o afişleri kaldırın. Onların kutuları çok bizim de imanımız var. İnternetin yasaklanmasını istemiyorsanız, 30 Mart akşamı namuslu, güzel oylarınızla İnşallah biz başaracağız. Özellikle emeklerimiz için önümüzdeki günlerde projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sizlerden ricam şu, yarından sonra yollara çıkacağız. Binlerce arkadaşınızla birlikte çalmadığınız kapı kalmayacak." şeklinde konuştu.

Belediye başkanının sahip olması gereken özellikleri sıralayan Sarıgül, “Bir başkan geldiği gibi unutmayacak. Bir belediye başkanı nankör olmayacak. Sabah 6’da kalkıp gece 11'e kadar çalışacak. Koltuğuna yapışmayacak. Halkla beraber olacak, bireysel değil toplumsal düşünecek. Bir belediye başkanı mübarek kurban bayramında, ramazan bayramında yılbaşında yurttaşlarla birlikte olacak.” diye konuştu.