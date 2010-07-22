Sarıgül ile Baykal 5 yıl sonra bir arada

T24 - CHP’nin 2005 yılındaki Olağanüstü Kurultayı’nda birbirlerine rakip olan Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül’ün yolu, Sarıgül’ün partiden ihraç edilmesiyle ayrılmıştı. Bu ikili bugün Baykal’ın evinde biraraya geldi.



Siyaset dünyası bugün (22 Temmuz 2010) sürpriz bir buluşmaya sahne oldu. 'Kavgalı' olan Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül biraraya geldi.



CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, 2005’te koltuğuna aday olan 'kavgalısı' Mustafa Sarıgül ile Ankara’da buluştu.



Deniz Baykal’ın evinde gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarına NTV’den Sibel Erdem ulaştı:



"Buluşmaya eski adalet bakanlarından Seyfi Oktay aracılık etti. Sarıgül, Oktay’ı ziyarete gitti. Oktay da, komşusu olan Baykal’ı telefonla arayarak 'Size bir misafir getirmek istiyorum' dedi. Baykal, 'kim' sorusuna 'Sarıgül’ yanıtını aldı; Oktay ısrarlı davranınca 'misafiri' kabul etti.



Oktay, Sarıgül’le birlikte Baykal’ın evine gitti. Geçmişin muhasebesi yapıldı. Sarıgül, 'Geçmişte size karşı olmadım' dedi ve kendisini kabul etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.”



Baykal ile Sarıgül’ün mazisine bakarsak, 2005 yılında CHP’nin 13. Olağanüstü Kurultayı’na dönmek gerekiyor. O kurultayda, Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül karşı karşıya gelmişti. Sarıgül, Baykal’a rakip olmuş, hareketli ve kavgalı bir kurultay yaşanmıştı. Öyle ki, çevik kuvvet salonda önlem almak zorunda kalmıştı.



Baykal’ın zaferiyle sona eren kurultay sonrası Sarıgül, 'kurultayı şiddet ortamına çevirdiği' gerekçesiyle partisinden ihraç edilmişti. Bugünkü buluşmayla, ikilinin 2005’te ayrılan yolları yeniden kesişmiş oldu.