Sarıgül ifade verdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Nazlı İnönü'nün 'mafyayla tehdit edildiği' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emir Sarıgül 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, 18 Aralık 2014'te Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün eşi Nazlı İnönü'nün bir gazeteye verdiği röportajdaki 'mafya ile tehdit edildikleri' iddialarına ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na dün gelen ve soruşturmayı yürüten savcılığa 'tanık' sıfatıyla ifade veren Sarıgül'ün buradaki işlemleri yaklaşık yarım saat sürdü.

Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediyesi'nde yaşanan olaylar ile Hayri İnönü ve eşinin verdiği beyanatlara ilişkin ifade verdiği belirtildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ilgili de şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi. Söz konusu iddialarla ilgili tanık olarak dinlenecek isimlerin henüz bitmediği, bu ifadelerin tamamlanmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün dosyadaki durumunun belli olacağı öğrenildi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün eşi Nazlı İnönü, 18 Aralık'ta bir gazeteye verdiği röportajda, "Mustafa Sarıgül’ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini, Sarıgül'ün 'mafya tutmaktan' söz ettiğini, sadece Hayri İnönü ile kendisinin değil Amerika'da okuyan çocuklarının da tehdit edildiğini" iddia etmişti. Nazlı İnönü, eşine belediye başkanlığından istifa etmesi için baskı yapıldığını öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü 'mağdur' sıfatıyla ifade vermişti.